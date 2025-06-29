Стало известно, почему форвард «Ромы» Абрахам отказался от перехода в «Зенит»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам отклонил предложение «Зенита» о переходе, поскольку испытывает желание выступать в одной из пяти сильнейших европейских лиг. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

Ранее авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что английский футболист не уверен в необходимости согласия на переезд в Россию. Подчёркивалось, что в субботу, 28 июня, должен был состояться созвон представителей сине-бело-голубых с агентом игрока.

Абрахам выступает в составе «Ромы» с лета 2021 года. Минувший сезон он провёл в аренде в «Милане». За этот период нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами.

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