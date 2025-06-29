«Зенит» — «Црвена Звезда»: текстовая онлайн-трансляция товарищеской игры начнётся в 19:00
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Сегодня, 29 июня, пройдёт товарищеский матч в рамках летних сборов, в котором сыграют петербургский «Зенит» и сербская «Црвена Звезда». Команды будут играть на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
3 июля команда Сергея Семака проведёт товарищескую игру с махачкалинским «Динамо», 9 июля сыграет со швейцарским «Сьоном», за который выступает россиянин Антон Миранчук.
В РПЛ сезона-2024/2025 «Зенит» занял второе место в турнирной таблице, уступив «Краснодару», а также дошёл до финала Пути РПЛ Кубка России, где по сумме двух матчей проиграл будущему чемпиону турнира ЦСКА.
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