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Агент Винисиуса прибыл в США, чтобы обсудить будущее игрока в «Реале» — Marca

Агент Винисиуса прибыл в США, чтобы обсудить будущее игрока в «Реале» — Marca
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Агент Фредерико Пена, представляющий интересы нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, прибыл в США, где «сливочные» участвуют в клубном чемпионате мира, с целью обсудить будущее 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, встреча агента бразильского игрока с руководством «Королевского клуба» в США может стать последней перед подписанием нового контракта. Обе стороны намерены продолжать сотрудничество и пролонгировать трудовое соглашение до 2030 года.

Подчёркивается, что сам Винисиус спокоен относительно будущего в «Реале». Он осознаёт, что не показывал своей лучшей игры в последние месяцы, и на текущий момент хочет максимально отойти от любых конфликтов.

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