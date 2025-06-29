Агент Винисиуса прибыл в США, чтобы обсудить будущее игрока в «Реале» — Marca

Агент Фредерико Пена, представляющий интересы нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, прибыл в США, где «сливочные» участвуют в клубном чемпионате мира, с целью обсудить будущее 24-летнего футболиста. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, встреча агента бразильского игрока с руководством «Королевского клуба» в США может стать последней перед подписанием нового контракта. Обе стороны намерены продолжать сотрудничество и пролонгировать трудовое соглашение до 2030 года.

Подчёркивается, что сам Винисиус спокоен относительно будущего в «Реале». Он осознаёт, что не показывал своей лучшей игры в последние месяцы, и на текущий момент хочет максимально отойти от любых конфликтов.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: