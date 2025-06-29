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Попов: у «Акрона» есть амбиции вытеснить «Крылья Советов» из Самарской области

Попов: у «Акрона» есть амбиции вытеснить «Крылья Советов» из Самарской области
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Двукратный чемпион России в составе «Рубина» Алексей Попов высказался о соперничестве тольяттинского «Акрона» и самарских «Крыльев Советов».

В минувшем сезоне РПЛ «Акрон», проводивший первый сезон в элите российского футбола, занял девятое место в таблице, «Крылья Советов» стали 10-ми.

«Вокруг «Крыльев» ползут всякие новости, что-то там происходит. Видимо, область не хочет тянуть две команды. Хотя это клуб с историей, трудно будет от него просто так избавиться. Жители Самарской области воспримут это негативно. Такой чёрный пиар губернатору не нужен. Если с «Крыльями» что-то случится, то для губернатора будет чёрная метка.

Очевидно, что Самарской области не нужны две команды. У них не такой огромный бюджет, чтобы позволить себе содержать два клуба в РПЛ. «Акрон» готов сам себя полностью спонсировать. Они уже залезли на стадион, где должны были играть только «Крылья», убрали кресла с их названием. У «Акрона» есть амбиции вытеснить «Крылья» вообще из Самарской области. Это плохо», — приводит Legalbet слова Попова.

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