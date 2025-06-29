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Дюков рассказал, что президент УЕФА Чеферин может посетить Россию в 2025 году

Дюков рассказал, что президент УЕФА Чеферин может посетить Россию в 2025 году
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, что обсуждал с президентом УЕФА Александером Чеферином его приезд в Россию.

«О посещении России мы говорили с Александером Чеферином [на конгрессе УЕФА]. Будем надеяться, что этот приезд состоится уже в этом году», — приводит слова Дюкова ТАСС.

57-летний футбольный чиновник занимает пост главы УЕФА с 2016 года. В 2023 году словенец был переизбран на данный пост.

Напомним, сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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