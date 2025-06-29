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Экс-тренер «Зенита» Петржела: Аршавин мог бы добиться большего в своей карьере

Экс-тренер «Зенита» Петржела: Аршавин мог бы добиться большего в своей карьере
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Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела заявил, что экс-нападающий сине-бело-голубых Андрей Аршавин мог добиться большего в карьере, учитывая его талант.

«Аршавин многого добился. Самое главное и значимое, что он играл в АПЛ. Но, безусловно, Аршавин мог бы добиться ещё большего в своей карьере, учитывая его талант и потенциал», — приводит слова Петржелы Legalbet.

Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год, а также с 2012-го по 2015-й. За это время он стал трёхкратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА. С 2009-го по 2013-й вингер играл за лондонский «Арсенал» в АПЛ.

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