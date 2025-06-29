Шпилевский рассказал, как прошла первая тренировочная неделя «Пари НН»

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, как прошла первая тренировочная неделя для футболистов нижегородской команды.

«Мне понравилась самоотдача игроков. Порадовало, как ребята воспринимают требования, как отнеслись к тренировочному процессу. Для них было много нового — прежде всего упражнения. Мы отрабатывали, как будем действовать в фазе против мяча, как мы хотим переключаться после отбора, как нужно использовать свободные зоны после перехвата. Делали это, чтобы у них это уже было в крови. Также, разумеется, тренировали физическую базу. Каждое упражнение было объёмное, так что неделя получилась насыщенной. Решили завершить её двусторонней игрой, где дали футболистам 45-50 минут времени», — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.