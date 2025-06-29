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Шпилевский рассказал, как прошла первая тренировочная неделя «Пари НН»

Шпилевский рассказал, как прошла первая тренировочная неделя «Пари НН»
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Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский рассказал, как прошла первая тренировочная неделя для футболистов нижегородской команды.

«Мне понравилась самоотдача игроков. Порадовало, как ребята воспринимают требования, как отнеслись к тренировочному процессу. Для них было много нового — прежде всего упражнения. Мы отрабатывали, как будем действовать в фазе против мяча, как мы хотим переключаться после отбора, как нужно использовать свободные зоны после перехвата. Делали это, чтобы у них это уже было в крови. Также, разумеется, тренировали физическую базу. Каждое упражнение было объёмное, так что неделя получилась насыщенной. Решили завершить её двусторонней игрой, где дали футболистам 45-50 минут времени», — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

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