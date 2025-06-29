Погодные условия могут помешать матчу «Интера» и «Флуминенсе» на клубном ЧМ — GdS

Матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Интером» и «Флуминенсе» может быть осложнён из-за плохих погодных условий. Игра должна состояться в понедельник, 30 июня, на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, во время проведения игры между этими командами температура воздуха может достичь 35 ℃, из-за чего местным жителям не рекомендуется выходить на улицу. Также есть вероятность появления грозы по ходу матча.

В субботу, 28 июня, из-за грозы был приостановлен матч 1/8 финала клубного чемпионата мира между «Челси» и «Бенфикой» (4:1). Игра была прекращена на 86-й минуте и возобновилась спустя почти два часа.

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