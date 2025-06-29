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«Мы надеемся на это». Игрок «Интера» Чалханоглу — о переходе в «Галатасарай»

«Мы надеемся на это». Игрок «Интера» Чалханоглу — о переходе в «Галатасарай»
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Полузащитник итальянского «Интера» Хакан Чалханоглу ответил на вопрос о возможном переходе в турецкий «Галатасарай». Ранее сообщалось, что Чалханоглу является поклонником стамбульского клуба и может рассмотреть вариант с трансфером.

— Вы перейдёте в «Галатасарай»?
— Мы надеемся на это, — приводит слова Чалханоглу Eurosport.

Отмечается, что футболист был замечен в аэропорту Стамбула.

В минувшем сезоне 31-летний хавбек принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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