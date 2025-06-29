Sport.es: контракт де Йонга может оказать решающее влияние на переход Нико Уильямса

«Барселона» в шаге от продления контракта с полузащитником Френки де Йонгом до 2029 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, новый контракт нидерландского футболиста может оказать ключевое влияние на готовящийся переход нападающего Нико Уильямса из «Атлетика». Сине-гранатовые близки к тому, чтобы структурировать новое трудовое соглашение де Йонга, изменив некоторые суммы в нём. Также каталонский клуб намерен погасить имеющуюся задолженность перед игроком за 2020 год, распределив выплаты необходимой суммы на ближайшие годы.

Действующее трудовое соглашение де Йонга с клубом рассчитано до лета 2026 года. Ранее СМИ сообщали о готовности «Барселоны» продать полузащитника в случае непродления им контракта.

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