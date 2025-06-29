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Каземиро принял окончательное решение о будущем в «Манчестер Юнайтед» — Mirror

Каземиро принял окончательное решение о будущем в «Манчестер Юнайтед» — Mirror
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33-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро принял решение продолжить карьеру в стане «красных дьяволов». Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, на это решение футболиста повлиял в том числе вызов в сборную Бразилии, полученный им в конце мая. Каземиро хочет принять участие в составе бразильской национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Полузащитник считает, что, выступая в АПЛ, он имеет больше шансов на это.

В начале июня 33-летний футболист сыграл за сборную Бразилии во встречах с Эквадором (0:0) и Парагваем (1:0) в рамках квалификации к чемпионату мира 2026 года. До этого Каземиро последний раз выступал за пентакампеонов в октябре 2023 года.

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