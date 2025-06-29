Ямаль опубликовал фото Марадоны в форме «Барселоны» с 10-м номером

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль в социальной сети опубликовал старое фото аргентинца Диего Марадоны в форме сине-гранатовых с 10-м номером.

Фото: Социальные сети Ламина Ямаля

Ранее сообщалось, что 17-летний Ямаль в ближайшее время получит 10-й игровой номер. На данный момент Ямаль играет под 19-м.

С сезона-2008/2009 по сезон-2020/2021 нападающий Лионель Месси выступал за «Барселону» под 10-м номером. После его ухода этот номер перешёл к Ансу Фати.

В минувшем сезоне Ламин сыграл в 55 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 18 голов и сделав 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 200 млн.