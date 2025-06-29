Главный тренер «Динамо» Карпин высказался о проведении Братского кубка

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о проведении Братского кубка, в котором также примут участие ЦСКА, «Партизан» и белградский ОФК. Турнир начнётся 30 июня и завершится 5 июля.

«Матчи Братского кубка — подготовительные игры к сезону. В силу различных причин мы играем только с российскими командами, поэтому интересно проверить себя в матчах с иностранными клубами», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо» было объявлено 13 июня. 56-летний специалист совмещает должности в «Динамо» и в национальной команде России. Ранее Карпин возглавлял «Ростов».