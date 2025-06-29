«Арсенал» может купить нападающего из Серии А за € 50 млн — Caught Offside

«Арсенал» возобновил интерес к 27-летнему нападающему «Аталанты» Адемоле Лукману, о чём сообщает Caught Offside. Лондонский клуб следил за нигерийским футболистом ещё летом 2024 года.

По информации источника, итальянский клуб запрашивает за Лукмана € 45-50 млн. Сам футболист также хотел бы вновь попробовать свои силы в английской Премьер-лиге, где ранее он выступал за «Эвертон».

В минувшем сезоне Лукман принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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