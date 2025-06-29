«Завтра медосмотр — и в бой!» В «Оренбурге» сообщили о прибытии иранца Сахархизана

В пресс-службе «Оренбурга» сообщили, что иранский нападающий Саид Сахархизан вернулся в расположение клуба. Ранее в клубе заявляли, что футболист испытывал сложности с вылетом из Ирана из-за спецоперации Израиля, цель которой заключалась в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

«Саид Сахархизан прибыл в расположение команды. Прилетел, на обед успел, завтра медосмотр — и в бой!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков за 30 матчей. В следующем сезоне клуб будет выступать в Мелбет Первой лиге.