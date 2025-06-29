Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Оренбурге» сообщили о прибытии в расположение клуба иранца Сахархизана

«Завтра медосмотр — и в бой!» В «Оренбурге» сообщили о прибытии иранца Сахархизана
Комментарии

В пресс-службе «Оренбурга» сообщили, что иранский нападающий Саид Сахархизан вернулся в расположение клуба. Ранее в клубе заявляли, что футболист испытывал сложности с вылетом из Ирана из-за спецоперации Израиля, цель которой заключалась в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана.

«Саид Сахархизан прибыл в расположение команды. Прилетел, на обед успел, завтра медосмотр — и в бой!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

«Оренбург» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 15-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков за 30 матчей. В следующем сезоне клуб будет выступать в Мелбет Первой лиге.

Материалы по теме
«Оренбург» обыграл «Муром» в контрольном матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android