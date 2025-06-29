Главный тренер ЦСКА Челестини: матчи Братского кубка для нас важны перед «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об участии красно-синих в Братском кубке.

«Игры в Братском кубке для нас очень важны, потому что совсем скоро матчи за Суперкубок России с «Краснодаром». Для меня очень важно посмотреть на ребят в деле, ведь времени на подготовку не так много», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В Братском кубке принимают участие ЦСКА, московское «Динамо», «ОФК Белград» и «Партизан». Первая игра красно-синих состоится во вторник, 1 июля. Команда Челестини встретится с «Партизаном». В субботу, 5 июля, армейцы сыграют с «ОФК Белград».

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