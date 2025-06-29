Главный тренер ЦСКА Челестини: готов принять вызов и выучить сложный русский язык

Главный тренер ЦСКА швейцарец Фабио Челестини заявил, что готов выучить русский язык.

20 июня 49-летний Челестини был назначен на пост главного тренера красно-синих.

«Я знаю пять языков, но первые недели показали, что русский язык достаточно сложный. Изучение языка — большое испытание, но я готов принять этот вызов», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Швейцарский специалист подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее Челестини возглавлял швейцарский «Базель».

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича выиграл Кубок России и завоевал бронзу РПЛ. Позднее серб покинул команду и возглавил афинский АЕК.