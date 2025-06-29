Карпин: слежу за карьерой Хаби Алонсо, виделись с ним ещё до назначения в «Байер»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин рассказал, что следит за карьерой наставника мадридского «Реала» Хаби Алонсо, ранее возглавлявшего «Байер». Напомним, Карпин и Алонсо выступали в составе испанского «Реала Сосьедад».

— Завирусилось видео с Хаби Алонсо. Следите за ним?

— Да, слежу за его карьерой. Виделись в Сан-Себастьяне ещё до того момента, как он стал тренером «Байера». Но с ним не созваниваемся.

— Готов ли «Реал» с Алонсо приехать на Братский кубок?

— Готовы ли мы столько денег им заплатить? — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Хаби Алонсо возглавил мадридский «Реал» летом 2025 года. В «Королевский клуб» экс-полузащитник сборной Испании перебрался из леверкузенского «Байера», в котором работал с октября 2022 по май 2025 года. С «Байером» Алонсо стал чемпионом и обладателем Кубка Германии — 2023/2024, а также завоевал Суперкубок Германии — 2024/2025.