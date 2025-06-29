Карпин: Бителло — очень хороший футболист, ему не надо никуда уезжать

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин считает, что полузащитнику его команды Бителло не стоит покидать стан бело-голубых.

— Радимов сказал, что Бителло клоун, ему надо уехать. Это правда?

— Бителло — очень хороший футболист, ему точно не надо никуда уезжать, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Бителло был признан лучшим футболистом «Динамо» в сезоне-2024/2025 по версии болельщиков. Также Бителло отдал 11 результативных передач в 26 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и стал лучшим ассистентом сезона-2024/2025.

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