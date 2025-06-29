Тренер ЦСКА Челестини: я много играл в Москве, но сейчас изучу этот город

Главный тренер ЦСКА швейцарец Фабио Челестини рассказал, что его жена будет помогать ему изучать Москву.

20 июня 49-летний Челестини был назначен на пост главного тренера красно-синих.

«Как футболист я много играл в Москве. Но жизнь футболиста такова: автобус, отель и стадион. Сейчас уверен, что изучу этот город. Моя жена будет ответственной за это», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Швейцарский специалист подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее Челестини возглавлял швейцарский «Базель».

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича выиграл Кубок России и завоевал бронзу РПЛ. Позднее серб покинул команду и возглавил афинский АЕК.