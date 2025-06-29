Фабио Челестини: особое внимание остановил бы на Кисляке — он меня очень впечатлил

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался об уровне академии армейцев, а также выделил полузащитника клуба Матвея Кисляка.

«Сейчас с нами тренируется много ребят из академии. Уровень академии ЦСКА можно понять по Кисляку и Лукину. Но особое внимание остановил бы на Кисляке. Он меня очень впечатлил», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России Матвей Кисляк провёл 22 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.