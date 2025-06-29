«ПСЖ» — «Интер Майами»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала КЧМ начнётся в 19:00

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Сегодня, 29 июня состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер Майами». Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На групповом этапе соревнования «ПСЖ» выступал в квартете В. Команда Луиса Энрике заняла первое место, набрав шесть очков. «Интер Майами» играл в группе А. Подопечные Хавьера Маскерано расположились на второй строчке, заработав пять очков.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».

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