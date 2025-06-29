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ПСЖ – Интер Майами: онлайн-трансляция матча Клубного ЧМ по футболу 2025 начнется в 19:00

«ПСЖ» — «Интер Майами»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала КЧМ начнётся в 19:00
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Сегодня, 29 июня состоится матч 1/8 финала клубного чемпионата мира, в котором встретятся «ПСЖ» и «Интер Майами». Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на трансляцию матча клубного ЧМ «ПСЖ» – «Интер Майами» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На групповом этапе соревнования «ПСЖ» выступал в квартете В. Команда Луиса Энрике заняла первое место, набрав шесть очков. «Интер Майами» играл в группе А. Подопечные Хавьера Маскерано расположились на второй строчке, заработав пять очков.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «Фламенго» — «Бавария».

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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