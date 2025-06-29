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Карпин предложил поставить свечку, чтобы снять проклятие «Динамо»

Карпин предложил поставить свечку, чтобы снять проклятие «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин предложил поставить свечку с целью снять бестрофейное проклятие клуба.

— Знаете про проклятие «Динамо»? Как его снять?
— Павел Константинович [Пивоваров], сходите, поставьте свечки, и мы выиграем, если в этом проблема, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Последний раз «Динамо» завоёвывало трофей на высшем уровне в июне в 1995 году.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги бело-голубые набрали 56 очков и заняли пятое место. Чемпионом России стал «Краснодар», заработавший 67 очков в 30 турах.

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