Гендиректор «Динамо»: крестный ход вокруг стадиона — инициатива болельщиков, мы одобряем

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об инициативе болельщиков провести крестный ход вокруг домашнего стадионе бело-голубых, чтобы снять «чемпионское проклятие».

Последний раз бело-голубые становились чемпионами страны в 1976 году.

«У каждого свои футбольные верования. Лично я в проклятия не верю, «Динамо» всё по плечу. Крестный ход — инициатива болельщиков, которую мы одобряем. Что касается экстрасенсов, они часто предлагают нам свои услуги, но отправляем их на известный телеканал, где они более востребованы», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.