Карпин допустил новые приобретения «Динамо» из-за травмы Луиса Чавеса

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о том, что полузащитник бело-голубых Луис Чавес получил серьёзную травму в расположении сборной Мексики.

«Негативно и отрицательно отношусь к потере Чавеса. Будем обсуждать дополнительные приобретения в связи с травмой. У нас нет насыщенной линии, особенно после травмы Чавеса и пока что отсутствия Карраскаля. Есть молодые ребята, которые могут помогать. Но могу сказать, что кто-то стал основным, однако предпосылки есть. Молодым присуща нестабильность. Нет сомнений, что Окишор, Александров со временем станут основными игроками «Динамо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сообщалось, что 29-летний Чавес получил травму крестообразной связки колена. Восстановление от подобного повреждения может занять более шести месяцев.

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой строчке в РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах. Отставание от победившего «Краснодара» составило 11 очков. Сезоном ранее бело-голубые упустили чемпионство в заключительном туре, проиграв на выезде «Краснодару» (0:1).