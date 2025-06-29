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Карпин допустил новые приобретения «Динамо» из-за травмы Луиса Чавеса

Карпин допустил новые приобретения «Динамо» из-за травмы Луиса Чавеса
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Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин высказался о том, что полузащитник бело-голубых Луис Чавес получил серьёзную травму в расположении сборной Мексики.

«Негативно и отрицательно отношусь к потере Чавеса. Будем обсуждать дополнительные приобретения в связи с травмой. У нас нет насыщенной линии, особенно после травмы Чавеса и пока что отсутствия Карраскаля. Есть молодые ребята, которые могут помогать. Но могу сказать, что кто-то стал основным, однако предпосылки есть. Молодым присуща нестабильность. Нет сомнений, что Окишор, Александров со временем станут основными игроками «Динамо», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Сообщалось, что 29-летний Чавес получил травму крестообразной связки колена. Восстановление от подобного повреждения может занять более шести месяцев.

В минувшем сезоне «Динамо» финишировало на пятой строчке в РПЛ, набрав 56 очков в 30 турах. Отставание от победившего «Краснодара» составило 11 очков. Сезоном ранее бело-голубые упустили чемпионство в заключительном туре, проиграв на выезде «Краснодару» (0:1).

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