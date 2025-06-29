Роналду добился власти в принятии спортивных решений в «Аль-Насре» — Marca

Нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду получил определённые полномочия в принятии стратегических решений в спортивной сфере после продления контракта с саудовским клубом, в результате чего он получил несколько процентов его акций. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, португальский футболист лоббирует назначение соотечественника Жорже Жезуша на пост главного тренера команды, несмотря на то что ранее он возглавлял «Аль-Хиляль». Также благодаря влиянию Роналду к руководящему блоку «Аль-Насра» должны присоединиться бывшие португальские игроки Жозе Семеду и Симао Коутиньо.

Ранее саудовский клуб объявил о продлении контракта с Роналду до 2027 года.

Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций: