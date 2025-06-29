Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, где сейчас находится Хорхе Карраскаль

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, где на текущий момент находится атакующий полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль. Ранее появлялась информация о возможном переходе колумбийского футболиста во «Фламенго».

«Карраскаль вылетел в Россию, ожидаем его прилет вечером. К нему применены серьезные дисциплинарные меры», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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