Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, где сейчас находится Хорхе Карраскаль

Гендиректор «Динамо» Пивоваров ответил, где сейчас находится Хорхе Карраскаль
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, где на текущий момент находится атакующий полузащитник бело-голубых Хорхе Карраскаль. Ранее появлялась информация о возможном переходе колумбийского футболиста во «Фламенго».

«Карраскаль вылетел в Россию, ожидаем его прилет вечером. К нему применены серьезные дисциплинарные меры», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшем сезоне колумбиец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
«Фламенго» ускорил переговоры с «Динамо» по трансферу Хорхе Карраскаля — AS

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android