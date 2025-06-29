Пивоваров: мне ничего не известно о вмешательстве Александра Медведева в трансфер Сергеева

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на слухи о том, что председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев пытался повлиять на переход нападающего Ивана Сергеева в стан бело-голубых.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард должен был пройти медосмотр для «Динамо» 27 июня.

— Были слухи, что лично Медведев вмешивался в трансфер Сергеева в «Динамо». Уговаривал даже перейти в «Спартак», а не «Динамо».

– Мне об этом ничего не известно. Было бы странно, если бы он уговаривал перейти Сергеева в «Спартак», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.