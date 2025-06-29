Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пивоваров: мне ничего не известно о вмешательстве Александра Медведева в трансфер Сергеева

Пивоваров: мне ничего не известно о вмешательстве Александра Медведева в трансфер Сергеева
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров отреагировал на слухи о том, что председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев пытался повлиять на переход нападающего Ивана Сергеева в стан бело-голубых.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что форвард должен был пройти медосмотр для «Динамо» 27 июня.

— Были слухи, что лично Медведев вмешивался в трансфер Сергеева в «Динамо». Уговаривал даже перейти в «Спартак», а не «Динамо».
– Мне об этом ничего не известно. Было бы странно, если бы он уговаривал перейти Сергеева в «Спартак», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

В минувшем сезоне действующий форвард «Крыльев Советов» принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Материалы по теме
«Зенит», «Спартак» и «Динамо» замерли в ожидании. Какой клуб выберет Сергеев?
«Зенит», «Спартак» и «Динамо» замерли в ожидании. Какой клуб выберет Сергеев?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android