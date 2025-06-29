Главный тренер «Партизана» Благоевич: Братский кубок поддерживает дружбу России и Сербии

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич высказался о проведении Братского кубка, в котором также примут участие ЦСКА, московское «Динамо» и белградский ОФК. Турнир начнётся 30 июня и завершится 5 июля.

«Братский кубок — полезный турнир для нас. Это подчёркивает соревновательную среду и поддерживает дружбу наших стран. Очень полезно сыграть с командами, как «Динамо» и ЦСКА. Надеюсь, болельщики получат удовольствие и насладятся футболом», — передаёт слова Благоевича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Партизан» в прошедшем сезоне занял второе место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Сербии с 73 очками.