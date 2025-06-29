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Главный тренер «Партизана» Благоевич: я заинтересован работать в России — приглашайте

Главный тренер «Партизана» Благоевич: я заинтересован работать в России — приглашайте
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Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич сообщил, что заинтересован в работе в России.

«Я три года работал в Казахстане и там изучал русский язык. Конечно, я знаком с Марко Николичем. Он очень хороший тренер. Что касается работы в России, я заинтересован — можете меня пригласить (смеётся)», — передаёт слова Благоевича корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

«Партизан» примет участие в Братском кубке, который пройдёт с 30 июня по 5 июля. В этом соревновании также примут участие московские ЦСКА и «Динамо», а также «ОФК Белград».

Срджан Благоевич занимает должность главного тренера «Партизана» с января 2025 года.

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