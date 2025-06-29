Главный тренер ЦСКА Челестини отреагировал на критику из-за работы в России

Главный тренер ЦСКА швейцарец Фабио Челестини высказался о критике в свой адрес из-за того, что он принял предложение работать в России.

20 июня 49-летний Челестини был назначен на пост главного тренера красно-синих.

«Моя адаптация проходит достаточно хорошо. Клуб выделил много мне людей, которые помогают мне на тренировках и в обустройстве жизни. ЦСКА проявил себя как большой клуб.

Что касается критики, я футбольный тренер, поэтому не могу отвечать на критику таблоидов. Могу отвечать на футбольную критику, но остальное меня не касается», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Швейцарский специалист подписал контракт на два года с возможностью продления ещё на сезон. Ранее Челестини возглавлял швейцарский «Базель».

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича выиграл Кубок России и завоевал бронзу РПЛ. Позднее серб покинул команду и возглавил афинский АЕК.