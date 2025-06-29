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Гендиректор «Динамо» Пивоваров анонсировал матч с ОФК в Сербии в следующем сезоне

Гендиректор «Динамо» Пивоваров анонсировал матч с ОФК в Сербии в следующем сезоне
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров анонсировал матч с белградским клубом ОФК в Сербии в следующем сезоне.

«У нас есть договорённость провести в следующем сезоне игру с ОФК на выезде», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, белградский ОФК сыграет в Братском кубке в Москве, в котором также примут участие ЦСКА, московское «Динамо» и «Партизан». Турнир начнётся 30 июня и завершится 5 июля.

ОФК в прошедшем сезоне занял четвёртое место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Сербии с 53 очками. Чемпионом страны стала «Црвена Звезда», набравшая 100 очков.

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