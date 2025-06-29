Главный тренер ЦСКА Челестини: я был капитаном «Марселя», не хочу покупать игроков «ПСЖ»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини ответил, способен ли вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов перейти в стан красно-синих.

— Способен ли Сафонов перейти в ЦСКА?

— У нас первый номер — Игорь Акинфеев. Я был капитаном «Марселя», поэтому не хочу покупать игроков из «ПСЖ», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

ЦСКА примет участие в Братском кубке, где также сыграют московское «Динамо», «ОФК Белград» и «Партизан». Первая игра красно-синих состоится во вторник, 1 июля. Команда Челестини встретится с «Партизаном». В субботу, 5 июля, армейцы сыграют с «ОФК Белград».

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