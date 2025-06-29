Фабио Челестини: удивительно — прошло 15 лет, а Акинфеев всё ещё играет

Главный тренер ЦСКА швейцарец Фабио Челестини удивился, что 39-летний вратарь красно-синих Игорь Акинфеев всё ещё продолжает карьеру.

20 июня 49-летний Челестини был назначен на пост главного тренера красно-синих.

«Звучит удивительно, что прошло 15 лет, а Акинфеев играет. Я всё знаю о нём, потому что футбол — моя страсть», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Марко Николича выиграл Кубок России и завоевал бронзу РПЛ. Позднее серб покинул команду и возглавил афинский АЕК.