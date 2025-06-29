Главный тренер ЦСКА Челестини: схема — не самое важное. Мы играли 4-3-3, но можем и иначе

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини ответил на вопрос о схеме, по которой армейцы будут выступать.

«Для меня схема — не самое важное. Вчера мы играли 4-3-3, но в другой раз мы можем сыграть по другой схеме. Только сейчас вернулись ребята, которые получили больше отдыха из-за матчей сборных. Моя задача — интегрировать новых ребят, чтобы они показывали максимум», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

ЦСКА примет участие в Братском кубке, где также сыграют московское «Динамо», «ОФК Белград» и «Партизан». Первая игра красно-синих состоится во вторник, 1 июля. Команда Челестини встретится с «Партизаном». В субботу, 5 июля, армейцы сыграют с «ОФК Белград».