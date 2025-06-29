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Олег Кононов: «Спартак» — лакмусовая бумажка РПЛ, одна из команд первой пятёрки

Олег Кононов: «Спартак» — лакмусовая бумажка РПЛ, одна из команд первой пятёрки
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Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов высказался о поражении своей команды в контрольном матче с московским «Спартаком».

Встреча на базе в Тарасовке (Московская область) завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
29 июня 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Торпедо М
Москва, Россия
1:0 Зобнин – 35'     1:1 Манелов – 45'     2:1 Маркиньос – 47'     3:1 Барко – 75'    

— Олег Георгиевич, первый сбор завершается контрольным матчем со «Спартаком». Давайте подведём итоги тренировочной работы. Чем довольны, какой объём работы проделали ребята за прошедшие две недели?
— У нас был очень жёсткий график работы в двухразовом режиме. Мы проделали огромный объём работы, касающейся как физической подготовки, так и технико-тактических аспектов. Футболисты работали на пределе своих сил, выкладываясь по максимуму. Очень важно отметить, что не было никаких проблем со здоровьем, никто не выпадал из обоймы. Так что мы очень плодотворно отработали этот сбор.

Понятно, что сегодняшняя игра со «Спартаком» проходила под серьёзными нагрузками. Мы не ставили задачу, чтобы все игроки отыграли по 90 минут. Одна группа футболистов провела на поле больше 55 минут, другая – чуть меньше. Тем не менее ребята старались выполнять всё, что мы запланировали на игру в тактическом плане. В целом сегодняшняя игра мне понравилась. Да, итоговый результат, конечно, не тот, который мы хотели бы видеть, но моменты у нас были. Самое главное – то, что требовалось по тактике, как в атаке, так и в обороне, ребята выполняли. Поэтому прошедшим спаррингом мы удовлетворены.

— Понятно, что «Спартак» – более серьёзный соперник, чем «Шинник». Заметили ли вы прогресс во взаимопонимании между футболистами по сравнению с первым контрольным матчем?
— Прогресс определённо есть. Мы играли разными составами в этих спаррингах. С «Шинником» выходил один состав, со «Спартаком» – другой. И поэтому если говорить о сыгранности, тот состав, который вышел в первом тайме против «Спартака», выглядел очень неплохо как в плане атаки, так и в плане обороны. Конечно, пока мы не можем сказать, что у нас уже всё готово. Это было бы преждевременно.

— Но для данной фазы подготовки это нормальное состояние команды?
— Да, абсолютно. Дело в том, что те ребята, которые работали с нами на сборах, очень здорово отнеслись к работе. Они отлично восприняли те новшества в тактическом плане, которые мы им предложили, и качественно их исполняли. По сути, мы смотрели именно на это: на наше перестроение, на продолжительность тактических действий, на то, как мы можем выглядеть в Премьер-Лиге на фоне такой команды, как «Спартак». Ведь «Спартак» – это, можно сказать, лакмусовая бумажка Премьер-Лиги, одна из команд первой пятёрки. И нам понравились те действия, которые мы показывали, — приводит слова Кононова сайт «Торпедо».

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