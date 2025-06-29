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Переход Расмуса Хойлунда в «Интер» близок к срыву — Mirror

Переход Расмуса Хойлунда в «Интер» близок к срыву — Mirror
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Потенциальный переход форварда «Манчестер Юнайтед» Расмуса Хойлунда в «Интер» находится на грани срыва, поскольку «нерадзурри» не готовы заплатить за футболиста £ 72 млн (€ 84,2 млн) и рассчитывают на других игроков. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «Интер» нацелен на покупку нападающего «Пармы» Анж-Йоана Бонни, который обойдётся им в £ 20 млн (€ 23,4 млн). Также итальянский гранд готов предоставить больше игрового времени своему 20-летнему форварду Франческо Пио Эспозито, который с 2023 года выступал за «Специю» на правах аренды. Однако подчёркивается, что «Интер» может предложить Хойлунду годичную аренду.

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