«Фламенго» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала КЧМ начнётся в 23:00

Сегодня, 29 июня, пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встретятся бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» (Майами, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Права на трансляцию в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Интер Майами», которые также играют сегодня.

Ранее первую четвертьфинальную пару составили бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси».

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.