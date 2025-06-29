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Пари Сен-Жермен — Интер Майами. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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«Фламенго» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала КЧМ начнётся в 23:00

«Фламенго» — «Бавария»: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала КЧМ начнётся в 23:00
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Сегодня, 29 июня, пройдёт очередной игровой день клубного чемпионата мира по футболу. В рамках матча 1/8 финала турнира встретятся бразильский «Фламенго» и немецкая «Бавария». Команды будут играть на стадионе «Хард Рок» (Майами, США). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Права на трансляцию в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/8 финала
29 июня 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Победитель этой пары в 1/4 финала встретится с победителем пары «ПСЖ» — «Интер Майами», которые также играют сегодня.

Ранее первую четвертьфинальную пару составили бразильский «Палмейрас» и лондонский «Челси».

Клубный чемпионат мира в США завершится 13 июля.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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