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«Шанхай» Слуцкого обыграл главного аутсайдера и вышел на 1-е место в чемпионате Китая

«Шанхай» Слуцкого обыграл главного аутсайдера и вышел на 1-е место в чемпионате Китая
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Завершился матч 16-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Чанчунь Ятай» и «Шанхай Шэньхуа». Команды играли на стадионе «Чанчунь» в одноимённом городе. «Шанхай Шэньхуа», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, одержал победу со счётом 2:1.

Китай — Суперлига . 16-й тур
29 июня 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Чанчунь Ятай
Чанчунь
Окончен
1 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 Чэньцзе – 32'     0:2 Карлуш – 44'     1:2 Лун – 53'    

В составе победителей отличились Чжу Чэньцзе (32-я минута) и Жоау Карлуш (44). У хозяев единственный мяч забил Тань Лун (53).

«Шанхай Шэньхуа» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая. «Чанчунь» располагается на последнем, 16-м месте, набрав восемь очков.

В следующем туре 19 июля команда Слуцкого сыграет в гостях с ближайшим преследователем «Бэйцзин Гоань». В активе команды 35 очков и матч в запасе.

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