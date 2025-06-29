«Шанхай» Слуцкого обыграл главного аутсайдера и вышел на 1-е место в чемпионате Китая

Завершился матч 16-го тура чемпионата Китая, в котором встречались «Чанчунь Ятай» и «Шанхай Шэньхуа». Команды играли на стадионе «Чанчунь» в одноимённом городе. «Шанхай Шэньхуа», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, одержал победу со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Чжу Чэньцзе (32-я минута) и Жоау Карлуш (44). У хозяев единственный мяч забил Тань Лун (53).

«Шанхай Шэньхуа» набрал 38 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата Китая. «Чанчунь» располагается на последнем, 16-м месте, набрав восемь очков.

В следующем туре 19 июля команда Слуцкого сыграет в гостях с ближайшим преследователем «Бэйцзин Гоань». В активе команды 35 очков и матч в запасе.