Директор школы «Зенита»: Безбородов давно у нас работает — выполняет особые поручения

Директор школы «Зенита» Евгений Шейнин прокомментировал слова генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максима Митрофанова, сообщившего, что отстранённый от судейства арбитр ФИФА Владислав Безбородов получил должность в структуре школы сине-бело-голубых.

— Максим Митрофанов рассказал, что Владислав Безбородов теперь работает у вас в спортивной школе.

— Не теперь. Он давно работает, не после судейской карьеры. Я давно его пригласил, не сейчас. Он выполняет определённую работу, особые поручения, которые я ему даю, отвечает за общую работу, — сказал Шейнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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