Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Акрона» Тедеев: смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу

Тренер «Акрона» Тедеев: смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о том, что Российская Премьер-Лига никак не отметила нападающего тольяттинского клуба Артёма Дзюбу на прошедшей премии «Winline Герои РПЛ». В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России.

«Немного смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в составе сборной России. Я думал, что это как‑то отметят. Было очень неприятно. Это неверно и неправильно, на мой взгляд. Вклад Артёма в развитие футбола России должен был быть оценён. Младшее поколение видит в нём человека, к успехам которого оно стремится. Такие люди делают сильнее государство. Сожалею очень!» — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Артём Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В минувшем сезоне на счету 36 летнего форварда 10 голов и семь результативных передач в 24 матчах за клуб. Ранее Дзюба продлил контракт с командой на следующий сезон.

Материалы по теме
Эксклюзив
Черчесов: «Акрон» — команда, где Дзюба себя комфортно чувствует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android