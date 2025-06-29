«Спартак» объявил о проведении товарищеского матча с «Крыльями Советов» на «Лукойл Арене»

Московский «Спартак» подтвердил проведение товарищеского матча с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник сообщал, что красно-белые встретятся с самарской командой 6 июля на втором сборе.

«Следующий товарищеский матч — через неделю! Сыграем 6 июля с «Крыльями Советов» на «Лукойл Арене». Информацией о билетах на матч поделимся позднее», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале клуба.

Сегодня, 29 июня, «Спартак» одержал победу над столичным «Торпедо» в первом товарищеском матче на летнем сборе, встреча в Тарасовке (Московская область) завершилась со счётом 3:1. В составе «Спартака» голы забили Роман Зобнин, Маркиньос и Эсекьель Барко. У автозаводцев отличился Ираклий Манелов.