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В новом сезоне Кубка России сыграют три медийные команды

В новом сезоне Кубка России сыграют три медийные команды
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Пресс-служба Фонбет Кубка России в телеграм-канале проинформировала об участии трёх медийных команд в новом сезоне соревнования.

Сообщается, что в турнире сыграют победитель Кубка Медиалиги «Амкал». Также 2DROTS в качестве команды, предложенной титульным спонсором Кубка России. Третьим клубом станет победитель или финалист Медийной футбольной лиги (МФЛ): «Синдекат», «БроукБойз» или ФК «10».

Подчёркивается, что данное решение было утверждено бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В минувшем розыгрыше соревнования участвовали три медийные команды: «Амкал», 2DROTS и «БроукБойз».

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