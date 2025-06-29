Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Долго думать не пришлось». Эгаш Касинтура рассказал о своём переходе в «Ахмат»

«Долго думать не пришлось». Эгаш Касинтура рассказал о своём переходе в «Ахмат»
Аудио-версия:
Комментарии

Ангольский нападающий Эгаш Касинтура, ранее выступавший за махачкалинское «Динамо», рассказал о своём переходе в грозненский «Ахмат».

— Как проходили переговоры по переходу в «Ахмат» с учётом того, что ты буквально перед трансфером женился?
— За пару дней до моей женитьбы появились разговоры об интересе со стороны «Ахмата». Я попросил время на то, чтобы прошёл важный этап в моей жизни, и только затем приступил к переговорам. Долго думать над предложением мне не пришлось, так как я видел у клуба заинтересованность во мне, что было определяющим. Мне было очень важно, что руководство и тренерский штаб «Ахмата» меня очень хотели тут видеть. Это послужило для меня своего рода сигналом того, что нужно принять вызов и попробовать себя в этой команде.

— Что знал об «Ахмате» до того, как стать игроком команды?
— Знал, что это клуб с богатой историей и болельщиками, на протяжении долгих лет выступающий в РПЛ и выигравший Кубок России. Перед «Ахматом» стоят большие задачи, что позволит мне прогрессировать ещё сильнее как футболист. Для меня это новый вызов, чтобы проявить себя, — приводит слова Касинтуры официальный сайт клуба.

Материалы по теме
Касинтура выступил с обращением после перехода из махачкалинского «Динамо» в «Ахмат»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android