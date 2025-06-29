«Долго думать не пришлось». Эгаш Касинтура рассказал о своём переходе в «Ахмат»

Ангольский нападающий Эгаш Касинтура, ранее выступавший за махачкалинское «Динамо», рассказал о своём переходе в грозненский «Ахмат».

— Как проходили переговоры по переходу в «Ахмат» с учётом того, что ты буквально перед трансфером женился?

— За пару дней до моей женитьбы появились разговоры об интересе со стороны «Ахмата». Я попросил время на то, чтобы прошёл важный этап в моей жизни, и только затем приступил к переговорам. Долго думать над предложением мне не пришлось, так как я видел у клуба заинтересованность во мне, что было определяющим. Мне было очень важно, что руководство и тренерский штаб «Ахмата» меня очень хотели тут видеть. Это послужило для меня своего рода сигналом того, что нужно принять вызов и попробовать себя в этой команде.

— Что знал об «Ахмате» до того, как стать игроком команды?

— Знал, что это клуб с богатой историей и болельщиками, на протяжении долгих лет выступающий в РПЛ и выигравший Кубок России. Перед «Ахматом» стоят большие задачи, что позволит мне прогрессировать ещё сильнее как футболист. Для меня это новый вызов, чтобы проявить себя, — приводит слова Касинтуры официальный сайт клуба.