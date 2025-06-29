Экс-игрок «Краснодара» Нахушев высказался о признании Кордобы лучшим футболистом России

Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о признании нападающего «быков» Джона Кордобы лучшим футболистом России.

«Претендентов на звание лучшего футболиста России было много. Но обычно выбирают из чемпионской команды. А Кордоба — лидер «Краснодара», бомбардир. Сложно с этим выбором не согласиться. Есть тот же Батраков из «Локомотива», он бы тоже мог претендовать. Но его выбрали лучшим молодым футболистом. «Краснодар» — чемпион, поэтому здесь вопросов не должно быть. Джон — один из самых ярких игроков, провёл успешный сезон. Я согласен с этим», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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