Тренер «Пари НН» Шпилевский ответил на вопрос о будущих трансферах клуба

Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о будущих трансферах нижегородского клуба.

– По вашим ощущениям, ждать изменений в составе? И какие позиции нужно укрепить?

– Позиции оглашать не буду, потому что это будет некорректно по отношению к игрокам. Насколько мне известно, клуб ведёт переговоры с потенциальными новичками. Это тонкий процесс, потому что нужно правильно подобрать игрока и со спортивной точки зрения, и с финансовой, что немаловажно. Сейчас мы в процессе, очень надеюсь, что на следующей неделе увидим приобретения, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.