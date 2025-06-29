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Тренер «Пари НН» Шпилевский ответил на вопрос о будущих трансферах клуба

Тренер «Пари НН» Шпилевский ответил на вопрос о будущих трансферах клуба
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Новый главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский ответил на вопрос о будущих трансферах нижегородского клуба.

– По вашим ощущениям, ждать изменений в составе? И какие позиции нужно укрепить?
– Позиции оглашать не буду, потому что это будет некорректно по отношению к игрокам. Насколько мне известно, клуб ведёт переговоры с потенциальными новичками. Это тонкий процесс, потому что нужно правильно подобрать игрока и со спортивной точки зрения, и с финансовой, что немаловажно. Сейчас мы в процессе, очень надеюсь, что на следующей неделе увидим приобретения, — приводит слова Шпилевского официальный сайт клуба.

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