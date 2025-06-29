Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Фламенго — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» провёл переговоры с мэром Лондона о строительстве нового стадиона — The Telegraph

«Челси» провёл переговоры с мэром Лондона о строительстве нового стадиона — The Telegraph
Комментарии

«Челси» провёл переговоры с мэром Лондона Садиком Ханом о строительстве нового стадиона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб встретился с чиновниками в мэрии после того, как Хан публично призвал обсудить вопрос о переезде со стадиона «Стэмфорд Бридж» и строительстве новой арены в районе Эрлс-Корт. Подчёркивается, что в стане «синих» отказались комментировать планы по возведению нового стадиона, а также статус переговоров с властями столицы Англии.

«Стэмфорд Бридж» был построен в 1877 году. Эта арена стала домашней для «Челси» с 1905 года. По итогам минувшего сезона «синие» заняли четвёртое место в АПЛ.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» могут побороться за вратаря из Лиги 1 — Caught Offside

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android