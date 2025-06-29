«Челси» провёл переговоры с мэром Лондона о строительстве нового стадиона — The Telegraph

«Челси» провёл переговоры с мэром Лондона Садиком Ханом о строительстве нового стадиона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб встретился с чиновниками в мэрии после того, как Хан публично призвал обсудить вопрос о переезде со стадиона «Стэмфорд Бридж» и строительстве новой арены в районе Эрлс-Корт. Подчёркивается, что в стане «синих» отказались комментировать планы по возведению нового стадиона, а также статус переговоров с властями столицы Англии.

«Стэмфорд Бридж» был построен в 1877 году. Эта арена стала домашней для «Челси» с 1905 года. По итогам минувшего сезона «синие» заняли четвёртое место в АПЛ.

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