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Нахушев: Мусаев достоин называться лучшим тренером России по итогам сезона

Нахушев: Мусаев достоин называться лучшим тренером России по итогам сезона
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Бывший футболист «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о том, что Мурада Мусаева признали лучшим тренером прошедшего сезона в России.

В сезоне-2024/2025 «Краснодар» под руководством Мусаева впервые в истории выиграл РПЛ.

«Николич тоже мог бы претендовать на звание лучшего тренера сезона в РПЛ. Но Мусаев прервал гегемонию «Зенита», провёл достаточно качественную работу, сделал клуб чемпионом. Для меня как болельщика «Краснодара» и ЦСКА статус чемпиона перевешивает. Хотя Николич тоже плодотворно поработал, выиграл Кубок России. Но в «Краснодар» мало кто верил, а Мусаев подвергался критике, но он доказал, что достоин называться лучшим тренером России по итогам сезона», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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