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«Ливерпуль» готов включить нападающего в сделку по покупке Марка Гехи — The Sun

«Ливерпуль» готов включить нападающего в сделку по покупке Марка Гехи — The Sun
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«Ливерпуль» готов предложить «Кристал Пэлас» 19-летнего нападающего Бена Доука и деньги за покупку центрального защитника Марка Гехи. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, «орлы» оценивают футболиста сборной Англии в £ 50 млн (€ 58,5 млн). В свою очередь, мерсисайдцы считают, что Доук стоит £ 25 млн (€ 29,2 млн). Подчёркивается, что в футболисте «красных» также заинтересован «Эвертон», не готов платить за него указанную сумму.

В минувшем сезоне Доук выступал в составе «Мидлсбро» на правах аренды. Он принял участие в 24 матчах Чемпионшипа, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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