Касинтура поделился ожиданиями от первого сезона в составе «Ахмата»

Ангольский нападающий Эгаш Касинтура, ранее выступавший за махачкалинское «Динамо», поделился ожиданиями от своего первого сезона в составе грозненского «Ахмата».

— С какими ожиданиями ты лично готовишься к первому сезону в составе «Ахмата»?

— У меня ожидания высокие. Думаю, к началу сезона команда уже будет готова как в физическом, так и в тактическом планах. Тренерский штаб делает всё возможное, чтобы мы выполняли всё, что должны делать на поле. Хочется, чтобы сборы скорее прошли и мы вступили в сезон, радуя своей игрой наших болельщиков, так как мы играем ради них. Также хочется, чтобы они верили в нас на пути больших свершений, — приводит слова Касинтуры официальный сайт клуба.