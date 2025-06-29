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Касинтура поделился ожиданиями от первого сезона в составе «Ахмата»

Касинтура поделился ожиданиями от первого сезона в составе «Ахмата»
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Ангольский нападающий Эгаш Касинтура, ранее выступавший за махачкалинское «Динамо», поделился ожиданиями от своего первого сезона в составе грозненского «Ахмата».

— С какими ожиданиями ты лично готовишься к первому сезону в составе «Ахмата»?
— У меня ожидания высокие. Думаю, к началу сезона команда уже будет готова как в физическом, так и в тактическом планах. Тренерский штаб делает всё возможное, чтобы мы выполняли всё, что должны делать на поле. Хочется, чтобы сборы скорее прошли и мы вступили в сезон, радуя своей игрой наших болельщиков, так как мы играем ради них. Также хочется, чтобы они верили в нас на пути больших свершений, — приводит слова Касинтуры официальный сайт клуба.

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